Элина Свитолина: Сейчас не транслируют никакие наши соревнования, 90% контрактов нам урезали

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина в прямом эфире политически-социального шоу "Шустер-Live" рассказала об особенностях финансирования рекламных и спонсорских контрактов во время карантина.

"У нас все зависит от телевидения. Сейчас не транслируют никакие спортивные турниры, поэтому у нас, можно сказать, 90% наших контрактов урезали. Это одна из проблем теннисистов сейчас.

У игроков, которые стоят в топ-50 еще все нормально, но у игроков за пределами сотни серьезная ситуация", - сказала она.

Напомним, что ранее Ольга Харлан рассказала с какими эмоциями живет сегодня.