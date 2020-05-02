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Элина Свитолина: Сейчас не транслируют никакие наши соревнования, 90% контрактов нам урезали

Теннис
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Элина Свитолина: Сейчас не транслируют никакие наши соревнования, 90% контрактов нам урезали
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина в прямом эфире политически-социального шоу "Шустер-Live" рассказала об особенностях финансирования рекламных и спонсорских контрактов во время карантина.

"У нас все зависит от телевидения. Сейчас не транслируют никакие спортивные турниры, поэтому у нас, можно сказать, 90% наших контрактов урезали. Это одна из проблем теннисистов сейчас.

У игроков, которые стоят в топ-50 еще все нормально, но у игроков за пределами сотни серьезная ситуация", - сказала она.

Напомним, что ранее Ольга Харлан рассказала с какими эмоциями живет сегодня.

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В статье: Элина Свитолина свитолина
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