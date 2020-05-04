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Украинка вошла в топ-10 самых сильных подач WTA

Теннис
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Надежда Киченок попала в статусный список.

Украинка вошла в топ-10 самых сильных подач WTA
Новина українською

Статистическая компания SportsMEDIA Technology представила рейтинг теннисисток с самыми мощными подачами в истории WTA-тура.

На первой позиции оказалась немка Сабин Лисицки, которая в 2014 году на турнире в Стэнфорде отправила мяч со скоростью 210,8 км/час.

В топ-5 вошли Винус Уильямс (207,6 км/час), Айла Томлянович (207,6 км/час), Серена Уильямс (207 км/час) и Юлия Гергес (203 км/час).

Надежда Киченок в 2014 году на Australian Open в матче с Аюми Моритой выполнила подачу со скоростью 202 км/час. Это позволило украинке занять седьмую строку в рейтинге лучших подач женского тенниса.

Надежда Киченок к 27 годам выиграла пять парных титулов на турнирах категории WTA. В одиночном разряде украинка ни разу не поднималась выше 100-й позиции в мировом рейтинге.

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В статье: теннис Надежда Киченок
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