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Однажды Свитолина в финале крупного турнира разбила первую ракетку мира. ВИДЕО

Теннис
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Два года назад украинка стала двукратной королевой Рима.

Однажды Свитолина в финале крупного турнира разбила первую ракетку мира. ВИДЕО
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В 2018-м на Italian Open Элина Свитолина последовательно обыграла Петру Мартич, Дарью Касаткину, Анжелик Кербер и Анетт Контавейт.

В финале украинку ждала действующая первая ракетка мира Симона Халеп. Все ждали упорную борьбу и три затяжных сета, но у Свитолиной на этот матч были свои планы. Элина отдала звездной румынке всего 4 гейма (6:0, 6:4) и повторила достижения таких звезд мирового тенниса, как Серена Уильямс, Мария Шарапова, Амели Моресмо и Кончита Мартинес.

Элина Свитолина – Симона Халеп. Финал турнира в Риме. Лучшие моменты:

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В статье: Элина Свитолина Симона Халеп
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