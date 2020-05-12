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Ястремская показала, как проходят тренировки во время карантина
Теннисистка тренируется на пляже
Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, в котором показала, как тренируется на пляже во время приостановки сезона.
Даяна Ястремская — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В прошлом году спортсменка выиграла турниры в Страсбурге (Франция) и Хуахине (Тайланд), в 2018 году — турнир в Гонконге. В настоящий момент украинка занимает 25-ю строчку в рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона.
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