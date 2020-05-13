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Марченко вспомнил, как в 2016-м обидно проиграл Надалю в полуфинале турнира АТР

Теннис
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Это был реальный шанс украинца взять большой титул.

Марченко вспомнил, как в 2016-м обидно проиграл Надалю в полуфинале турнира АТР
Новина українською

Четыре года назад в Дохе Илья Марченко в первом раунде сенсационно обыграл четвертого сеяного Давида Феррера (6:7, 6:3, 6:2), затем выбил седьмую ракетку турнира Жереми Шарди (6:3, 7:6) и дошел до полуфинала, где в двух партиях уступил звездному Рафаэлю Надалю (3:6, 4:6).

"Я был в очень хорошей форме в том году и на том турнире. Но тот матч я не провел особо хорошо. Я допустил слишком много ошибок, я скорее проиграл этот матч, чем Надаль его выиграл. Я был даже немного удивлен, что он играл так медленно. Но, может быть так, что это на самом деле была его тактика, которая в матчах против меня хорошо работает.

Надаль контролировал ход игры. Это тоже не был его лучший матч, я ожидал гораздо большего от его форхенда. Было трудно, что отскок был очень высоким, также тяжело адаптироваться к левше. Внушала ли страх рутина Надаля перед началом игры, его прыжки и пробежки? Это меня не волновало, что он там делает. Ему не нужно проникать в твою голову, делая подобные вещи, потому что он и так в твоей голове, ты и так знаешь, кто он", - вспоминает Илья.

Илья Марченко в рейтинге АТР замыкает топ-200. В текущем сезоне украинец не провел ни одного матча на турнирах уровня АТР.

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В статье: Рафаэль Надаль Илья Марченко
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