Халеп запустила челлендж, в котором показала свою скорость и координацию

Румынская теннисистка Симона Халеп предлагает любому желающему принять участие в челлендже — за 45 секунд следует сделать как можно больше повторений упражнений на скорость и координацию. Халеп выполнила 32 повторения.

28-летняя Халеп в этом сезоне провела 12 матчей, в которых одержала 10 побед. В её активе выигранный турнир в Дубае (ОАЭ).

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.