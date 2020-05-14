  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Халеп запустила челлендж, в котором показала свою скорость и координацию
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Халеп запустила челлендж, в котором показала свою скорость и координацию

Теннис
(1 голосов)

Румынская теннисистка пригласила всех желающих принять участие в нем

Халеп запустила челлендж, в котором показала свою скорость и координацию
Новина українською

Румынская теннисистка Симона Халеп предлагает любому желающему принять участие в челлендже — за 45 секунд следует сделать как можно больше повторений упражнений на скорость и координацию. Халеп выполнила 32 повторения.

28-летняя Халеп в этом сезоне провела 12 матчей, в которых одержала 10 побед. В её активе выигранный турнир в Дубае (ОАЭ).

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Симона Халеп
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...