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Жена Джоковича: После проигрыша на турнире в Майами Новак хотел уйти из тенниса

Теннис
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Елена Джокович повлияла на теннисиста, после чего тот вернулся в теннис и выиграл Уимблдон

Жена Джоковича: После проигрыша на турнире в Майами Новак хотел уйти из тенниса
Новина українською

Елена Джокович, супруга первой ракетки мира серба Новака Джоковича, призналась, что теннисист был готов завершить карьеру в 2018 году после серии поражений. Точкой кипения стало неудачное выступление на турнире в Майами, где Джокович уступил французу Бенуа Пэру.

"Он сказал, что уходит из тенниса. Новак проиграл на турнире в Майами, это было ужасное поражение. После этого он собрал нас всех и сказал: "Ребята. Я заканчиваю". Я ответила: "Что?" И он продолжил: "Да, всё так. Поговорите с моими спонсорами, я хочу быть честен с ними. Я не знаю, делаю паузу на шесть месяцев или ухожу навсегда", — цитирует Елену Eurosport со ссылкой на интервью изданию In Depth.

В итоге Джокович вернулся на корт и в июле выиграл Уимблдон. В настоящее время он является первой ракеткой мира.

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В статье: Новак Джокович
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