Первый титул Свитолиной в Риме: драматично и незабываемо

Сезон-2017 остается пиковой точкой в карьере Элины Свитолиной – в тот год украинка «оформила хет-трик» на турнирах WTA Premier 5, дебютировала и сходу закрепилась в топ-10 мирового рейтинга, дошла как минимум до четвертого круга на трех из четырех Шлемов, выиграла рекордные в карьере 79% матчей на турнирах WTA и 11 раз побеждала теннисисток из топ-10, включая три виктории над первыми ракетками мира.

А одна из ярчайших страниц прорывного сезона была написана в Риме, где Свитолина окончательно и бесповоротно утвердилась в статусе восходящей звезды WTA-тура.

До 2017-го отношения Свитолиной с Римом были натянутыми

В основной сетке Italian Open будущая третья ракетка мира впервые сыграла в 19-летнем возрасте в 2014 году. Дебют не удался – поражение от россиянки Елены Весниной в двух сетах (2:6, 3:6).

Вторая попытка выдалась чуть более успешной – на старте римского турнира Свитолина на удивление местной публики хладнокровно переиграла Флавию Пеннетту (6:4, 6:2), ту самую итальянку, которая в сентябре 2015-го сенсационно выиграет US Open. Элина вышла на Винус Уильямс, но зацепиться за легендарную американку не смогла – 4:6, 3:6.

Наконец, за год до своего триумфа в Риме Свитолина еще раз споткнулась в первом круге – в статусе 15-й сеяной Элина не сдержала атакующий напор Моники Пуиг (1:6, 6:4, 1:6), которая в следующем матче против Елены Остапенко возьмет лишь два гейма.

Несложно догадаться, что к 2017 году у Элины Свитолиной в Foro Italico был отрицательный баланс побед/поражений. Впрочем, на тот момент уже было очевидно, что украинка вышла на новый уровень и созрела для того, чтобы отправить былые неудачи в историю.

Первая причина прорыва Свитолиной в Риме – уверенность в себе

К старту грунтового сезона Свитолина подошла с титулами в Тайбэе и Дубае, где впервые в карьере стала чемпионкой турнира категории Premier. Переход с харда на глину Элина прошла безболезненно – в матче Кубка Федерации первая ракетка Украины легко остановила лучшую теннисистку мира Анжелик Кербер (6:4, 6:2), а в Стамбуле на пути к третьему титулу в сезоне позволила себе проиграть только один сет.

«Я старалась двигаться от матча к матчу, продумывая каждый из них на 100%, потому что соперницы более мотивированно играют против тебя, когда ты первая сеяная. Это давило на меня, но я старалась все отбросить и концентрироваться только на своей игре. От меня ждали победы, и это тоже меня подстегивало.

Я выиграла три турнира, но сейчас даже еще не середина сезона, и я не хочу давить на себя, ставить обязательной целью топ-8 и выход на итоговый турнир в Сингапуре. Буду рада завершить сезон и в топ-15, получая удовольствие от своей игры», - говорила украинка после триумфа на турецком грунте.

Ранняя осечка в Мадриде с двумя упущенными матч-болами (в первом круге от квалифайера Чжэн Сайсай – 6:2, 6:7, 3:6), безусловно, стала неприятным сюрпризом, но с другой стороны Свитолина получила целых 10 дней на подготовку к Italian Open – генеральной репетиции перед Открытым чемпионатом Франции в Париже. И это время Элина потратила с умом.

Свитолина тяжело начала, а ключевым стал матч с Плишковой

С восьмым номером посева Свитолина в Риме стартовала со второго раунда и сразу же столкнулась с отчаянным сопротивлением. Француженка Ализе Корне вынудила Элину задержаться на корте на 2 часа и 24 минуты, причем второй сет продолжался дольше футбольного матча. У Корне в концовке второй партии было четыре скрытых сет-бола, а на тайбрейке Свитолина отыграла три сет-бола и вырвала победу после трех упущенных матч-болов (6:4, 7:6).

Следующий шаг к титулу с психологической точки зрения был еще более сложным, ведь Свитолиной в матче с Моной Бартель пришлось отыгрываться после поражения в первом сете. Элина сделала правильные выводы и до конца матча больше не отдала немке ни одного гейма – 3:6, 6:0, 6:0.

К четвертьфиналу против Каролины Плишковой Свитолина подходила в статусе андердога – и это было закономерным отображением того, что окружало матч. Плишкова по-чемпионски стартовала в Риме, отдав Лорен Дэвис и Тимеи Бачински всего восемь геймов. В личных встречах преимущество Каролины на тот момент было неоспоримым – 1:4 не в пользу Свитолиной.

На старте матча Плишкова очень долго настраивала свой прицел, в то время как Свитолина с первого мяча вошла в игру и за считанные минуты сколотила преимущество в два брейка. При счете 0:4 Плишкова сделала один обратный брейк и несколько обострила ситуацию на корте, но Свитолина больше не допускала критических моментов в геймах на своей подаче и закрыла сет со счетом 6:2.

А во второй партии Свитолина повторила то, что ей удалось в матче второго круга против Корне. При счете 3:5 Элина проявила чудеса хладнокровия и не позволила Плишковой подать на сет, а затем на тайбрейке спасла три сет-бола и добила вторую сеяную отличной косой подачей. К слову, та победа стала для Свитолиной лишь второй в карьере над теннисисткой из топ-10 на грунте и полностью перевернула противостояние украинки с Плишковой – с тех пор Элина в трех матчах отдала чешке всего один сет.

После прорывной победы над Плишковой Свитолиной предстояло проверить себя на фоне действующей чемпионки Ролан Гаррос Гарбинье Мугурусы. Увы, но матч закончился, так по сути и не начавшись. При счете 1:4 испанка после 22 минут борьбы в связи с травмой шеи снялась с турнира.

