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Кроос: Я абсолютно уверен в том, что Федерер является величайшим спортсменом

Теннис
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Полузащитник Реала в восторге от игры швейцарца

Кроос: Я абсолютно уверен в том, что Федерер является величайшим спортсменом
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Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос признался, что считает швейцарца Роджера Федерера величайшим спортсменом всех времён. По мнению Кросса, превзойти достижения экс-первой ракетки мира кому-либо будет крайне сложно.

"Я абсолютно уверен в том, что Федерер является величайшим спортсменом. Пусть даже я могу судить лишь о настоящем времени. Я не могу оценивать других теннисистов, но, как мне кажется, превзойти достижения Федерера кому-либо будет сложно. Для меня его игра является сочетанием результатов и его красивого стиля игры.

Мы встречались несколько раз с ним. Могу подтвердить, что Роджер является очень приятным человеком. Он — семейный человек, который интересуется футболом, пусть его родной "Базель" и не добился особых успехов", — цитирует Крооса Tennis World USA.

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В статье: Тони Кроос Роджер Федерер
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