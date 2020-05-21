  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. АТР сменила теннисистам прически
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АТР сменила теннисистам прически

Теннис
(1 голосов)

Джоковичу достались волосы Тима

АТР сменила теннисистам прически
Новина українською

На официальной странице АТР в "Инстаграме" опубликованы несколько фотографий теннисистов, на которых они обменялись причёсками.

Представлены пары "Новак Джокович — Доминик Тим", "Хуан-Мартин дель Потро — Дастин Браун", "Энди Маррей — Джейми Маррей" и "Андре Агасси — Густаво Куэртен".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ATP
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...