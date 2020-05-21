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АТР сменила теннисистам прически
Джоковичу достались волосы Тима
На официальной странице АТР в "Инстаграме" опубликованы несколько фотографий теннисистов, на которых они обменялись причёсками.
Представлены пары "Новак Джокович — Доминик Тим", "Хуан-Мартин дель Потро — Дастин Браун", "Энди Маррей — Джейми Маррей" и "Андре Агасси — Густаво Куэртен".
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