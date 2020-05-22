Стаховский с поражения стартовал на выставочном турнире в Будапеште

Сергей Стаховский в столице Венгрии выступает в паре с местной теннисисткой Анной Бондар.

В первом матче смешанного турнира киевлянин в трех сетах проиграл №533 рейтинга АТР венгру Петеру Надю (4:1, 1:4, 2:4).

Отметим, что в концовке решающей партии у Стаховского был тройной брейк-поинт, но Сергей проиграл шесть очков подряд и упустил шанс сравнять счет.

Во втором матче Бондар сыграет с Тимеа Бабош, а затем Стаховский вместе с напарницей выйдет на корт на микст.

Для продолжения борьбы на турнире Сергею Стаховскому и Анне Бондар в группе нужно занять как минимум второе место.