  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский с поражения стартовал на выставочном турнире в Будапеште
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский с поражения стартовал на выставочном турнире в Будапеште

Теннис
(1 голосов)

Первая ракетка Украины неудачно вернулся на корт.

Стаховский с поражения стартовал на выставочном турнире в Будапеште
Новина українською

Сергей Стаховский в столице Венгрии выступает в паре с местной теннисисткой Анной Бондар.

В первом матче смешанного турнира киевлянин в трех сетах проиграл №533 рейтинга АТР венгру Петеру Надю (4:1, 1:4, 2:4).

Отметим, что в концовке решающей партии у Стаховского был тройной брейк-поинт, но Сергей проиграл шесть очков подряд и упустил шанс сравнять счет.

Во втором матче Бондар сыграет с Тимеа Бабош, а затем Стаховский вместе с напарницей выйдет на корт на микст.

Для продолжения борьбы на турнире Сергею Стаховскому и Анне Бондар в группе нужно занять как минимум второе место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...