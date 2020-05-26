Джокович не пригласил Надаля и Федерера на свой турнир

Новак Джокович в условиях пандемии коронавируса анонсировал проведение выставочного турнира Adria Tour в Сербии, Хорватии, Боснии и Черногории.

Помимо самого серба с 13 июня по 5 июля на Adria Tour выступят Григор Димитров, Доминик Тим, Александр Зверев и другие.

"У Федерера все еще проблемы с коленом, поэтому я его не спрашивал. Надаль только что вернулся на корт. На прошлой неделе мы говорили на US Open, но я не спрашивал его о турнире. Я не верю, что он согласится, даже если бы я пригласил его", - приводит слова Джоковича Tennis World USA.

До наступления пандемии COVID-19 Новак Джокович в сезоне 2020 года выиграл командный турнир ATP Cup, стал чемпионом Australian Open и завоевал титул в Дубае.