  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович не предложил Федереру и Надалю участвовать в турнире в балканских странах
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович не предложил Федереру и Надалю участвовать в турнире в балканских странах

Теннис
(1 голосов)

Все из-за пандемии

Джокович не предложил Федереру и Надалю участвовать в турнире в балканских странах
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, почему не предложил Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру принять участие в Adria Tour — турнире в балканских странах, организованном сербом.

"Из-за пандемии коронавируса и ситуации с помощью низкорейтинговым теннисистам мы с Федерером и Надалем общаемся больше, чем обычно. У Федерера по-прежнему проблемы с коленом, поэтому я его не приглашал. Рафа только вернулся на корт. На прошлой неделе мы говорили о US Open, но я не приглашал его. Не верю, что он бы согласился, даже если бы я предложил", — приводит слова Джоковича Tennis World USA со ссылкой на интервью Sportklub.

Adria Tour будет проходить в Сербии, Хорватии, Черногории и Боснии. Участие в соревнованиях помимо Джоковича подтвердили австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и немец Александр Зверев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...