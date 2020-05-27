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Федерер за год заработал почти 100 миллионов долларов

Теннис
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У швейцарца нет конкурентов.

Федерер за год заработал почти 100 миллионов долларов
Новина українською

Американский журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов 2019 года.

На первой позиции расположился Роджер Федерер – за год швейцарский ветеран заработал 93,4 миллиона долларов (7,4 млн – призовые, 86 млн – доходы от спонсоров).

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович с 50-миллионным заработком стал вторым (20,6 млн – призовые, 30 млн – доходы от спонсоров), а топ-3 замкнул Кеи Нисикори – лучший теннисист Азии за год заработал 37,3 млн долларов.

Среди женщин самой высокооплачиваемой теннисисткой года стала Серена Уильямс. Экс-первая ракетка мира улучшила свое финансовое положение на 29,2 млн долларов (4,2 млн – призовых, 25 млн – доходы от спонсоров).

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер
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