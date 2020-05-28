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Организаторы Ролан Гаррос твердо намерены провести турнир со зрителями
Вариант с пустыми трибунами больше не обсуждается.
Открытый чемпионат Франции по теннису должен был стартовать в эти дни, но из-за пандемии коронавируса грунтовый Шлем перенесен на сентябрь-октябрь.
"Сценарий становится все более оптимистичным. Позвольте мне привести вам пример: если правительство продолжит организацию муниципальных выборов в июне, то я не понимаю, почему мы не можем разместить людей на стадионе.
Ролан Гаррос приносит пользу всему Парижу и его окрестностям. Благодаря турниру они зарабатывают 270 миллионов евро. В такие моменты нам необходимо объединиться", - отметил представитель Федерации тенниса Франции.
Действующими чемпионами Ролан Гаррос являются Рафаэль Надаль и Эшли Барти.