Организаторы Ролан Гаррос твердо намерены провести турнир со зрителями

Открытый чемпионат Франции по теннису должен был стартовать в эти дни, но из-за пандемии коронавируса грунтовый Шлем перенесен на сентябрь-октябрь.

"Сценарий становится все более оптимистичным. Позвольте мне привести вам пример: если правительство продолжит организацию муниципальных выборов в июне, то я не понимаю, почему мы не можем разместить людей на стадионе.

Ролан Гаррос приносит пользу всему Парижу и его окрестностям. Благодаря турниру они зарабатывают 270 миллионов евро. В такие моменты нам необходимо объединиться", - отметил представитель Федерации тенниса Франции.

Действующими чемпионами Ролан Гаррос являются Рафаэль Надаль и Эшли Барти.