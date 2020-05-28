  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Организаторы Ролан Гаррос твердо намерены провести турнир со зрителями
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организаторы Ролан Гаррос твердо намерены провести турнир со зрителями

Теннис
(1 голосов)

Вариант с пустыми трибунами больше не обсуждается.

Организаторы Ролан Гаррос твердо намерены провести турнир со зрителями
Новина українською

Открытый чемпионат Франции по теннису должен был стартовать в эти дни, но из-за пандемии коронавируса грунтовый Шлем перенесен на сентябрь-октябрь.

"Сценарий становится все более оптимистичным. Позвольте мне привести вам пример: если правительство продолжит организацию муниципальных выборов в июне, то я не понимаю, почему мы не можем разместить людей на стадионе.

Ролан Гаррос приносит пользу всему Парижу и его окрестностям. Благодаря турниру они зарабатывают 270 миллионов евро. В такие моменты нам необходимо объединиться", - отметил представитель Федерации тенниса Франции.

Действующими чемпионами Ролан Гаррос являются Рафаэль Надаль и Эшли Барти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...