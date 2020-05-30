Элина Свитолина: Мы еще сами не знаем, на каком покрытии лучше тренироваться, но думаю, что на харде

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о том, какие тренировки проводит на карантине, на каких турнирах планирует выступать и с кем играет сейчас.

"Я буду выступать в Берлине с 13 по 19 июля. Этот турнир как два в одном. Мы будем играть на харде, потом перерыв и потом на траве. Будет где-то 8 участников, а я, как один из топ-сеяных, буду начинать выступление с полуфинала. Также будут проводить поединок за 3-4 место. Так что, гарантированно будет 4 матча. Формат - это два полных сета с решающим сетом на тай-брейке до 10 очков.

На данный момент я в основном работаю только над физической подготовкой, усиленно занимаюсь в зале, но и на корте тоже играю, где-то 3 раза в неделю. Я успела потренироваться и с Гаэлем Монфисом, и со Стэном Вавринкой. Но больше занимаюсь именно тем, чтобы бить физически готовой к выходу на корт. Потом я еду на время в Монако и дальше по приезду, где-то за месяц до турнира, уже начну работать со своим тренером Эндрю Беттлсом. Тогда уже и буду больше фокусироваться на работе на корте. Если честно, мы еще сами не знаем, на каком покрытии лучше тренироваться. Думаю, что я все-таки буду готовиться на харде.

Мы знаем, что сейчас очень большой шанс, что будет проходить и US Open, и Ролан Гаррос. Потому что все стало потихоньку открываться, хотя, конечно, будут строгие меры безопасности. Думаю, что к концу августа или в сентябре уже будут проходить турниры. Официально никаких объявлений не было, но у меня такое настроение, что нужно будет скоро тренироваться, поэтому турнир в Берлине - это хороший старт", - сказала она.

Напомним, что сегодня Леся Цуренко празднует День рождения.