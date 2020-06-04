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Надаль 15 лет назад выиграл 81 матч подряд на грунте. ВИДЕО
Серия, в которую сложно поверить.
Во время рекордной победной серии в истории Открытой эры Рафаэль Надаль дважды стал чемпионом Ролан Гаррос, взял шесть Мастерсов и выиграл еще пять турниров других категорий.
Феноменальный прорыв Надаля на грунте в мае 2007 года в финале турнира в Гамбурге остановил Роджер Федерер (6:2, 2:6, 0:6).
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