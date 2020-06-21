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Ришар Гаске: Два дня назад мне исполнилось 34 года, играть в теннис оставило не долго, я просто получаю удовольствие

Теннис
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Комментарий француза

Ришар Гаске: Два дня назад мне исполнилось 34 года, играть в теннис оставило не долго, я просто получаю удовольствие
UA-Футбол
Новина українською

Известный французский теннисист Ришар Гаске (ATP №50) прокомментировал победу над Домиником Тимом (АТР №3) в рамках выставочного турнира UTS. Его слова цитирует tennismajor:

"С первого сета я был уверен в себе, поэтому очень хорошо играю - может быть, даже лучше, чем когда был в топ-10. Сейчас я играю лучше.

И два дня назад мне исполнилось 34 года, играть в теннис осталось недолго, так что я получаю удовольствие" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поздравила всех с Международным днем ​​йоги.

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В статье: Доминик Тим Ришар Гаске
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