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Ришар Гаске: Два дня назад мне исполнилось 34 года, играть в теннис оставило не долго, я просто получаю удовольствие
Комментарий француза
Известный французский теннисист Ришар Гаске (ATP №50) прокомментировал победу над Домиником Тимом (АТР №3) в рамках выставочного турнира UTS. Его слова цитирует tennismajor:
"С первого сета я был уверен в себе, поэтому очень хорошо играю - может быть, даже лучше, чем когда был в топ-10. Сейчас я играю лучше.
И два дня назад мне исполнилось 34 года, играть в теннис осталось недолго, так что я получаю удовольствие" - сказал он.
Напомним, что ранее Элина Свитолина поздравила всех с Международным днем йоги.
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