Ришар Гаске: Два дня назад мне исполнилось 34 года, играть в теннис оставило не долго, я просто получаю удовольствие

Известный французский теннисист Ришар Гаске (ATP №50) прокомментировал победу над Домиником Тимом (АТР №3) в рамках выставочного турнира UTS. Его слова цитирует tennismajor:

"С первого сета я был уверен в себе, поэтому очень хорошо играю - может быть, даже лучше, чем когда был в топ-10. Сейчас я играю лучше.

И два дня назад мне исполнилось 34 года, играть в теннис осталось недолго, так что я получаю удовольствие" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поздравила всех с Международным днем ​​йоги.