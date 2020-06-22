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10 лет назад на Уимблдоне начался самый продолжительный матч в истории тенниса

Теннис
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Юбилей легендарного противостояния.

10 лет назад на Уимблдоне начался самый продолжительный матч в истории тенниса
Новина українською

Ровно 10 лет назад, 22 июня 2010 года, Джон Иснер и Николя Маю в первом раунде Уимблдона начали матч, который станет самым продолжительным в истории тенниса.

Иснер и Маю завершат игру только 24 июня спустя 11 часов и 5 минут борьбы – американец выиграет со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68.

Спустя 8 лет после невероятной победы над Маю Иснер провел на Уимблдоне еще один марафон. В полуфинале гигант из США за 6 часов и 36 минут проиграл Кевину Андерсону (7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24). Этот матч стал вторым по продолжительности в истории Открытой эры.

С 2019 года на Уимблдоне ввели тайбрейк при счете 12:12, поэтому Джон Иснер навсегда закрепил за собой статус главного марафонца в истории тенниса.

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В статье: Джон Иснер Николя Маю Уимблдон
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