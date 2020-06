10 лет назад на Уимблдоне начался самый продолжительный матч в истории тенниса

Ровно 10 лет назад, 22 июня 2010 года, Джон Иснер и Николя Маю в первом раунде Уимблдона начали матч, который станет самым продолжительным в истории тенниса.

Иснер и Маю завершат игру только 24 июня спустя 11 часов и 5 минут борьбы – американец выиграет со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68.

⏪ 10 years ago to the day. John Isner wins longest match in tennis history vs Nicolas Mahut 6-4 3-6 6-7 7-6 70-68 in 11h05 at @Wimbledon. pic.twitter.com/2Fm1IwAM7I