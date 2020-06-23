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Брат Джоковича: Нашей целью были игра в теннис и создание шоу для зрителей
Джордже отреагировал на ситуацию, которая произошла на Adria Tour
Джордже Джокович, брат сербского теннисиста Новака Джоковича, прокомментировал ситуацию, возникшую на турнире Adria Tour. Джордже являлся директором этого выставочного турнира.
На Adria Tour несколько теннисистов заразились коронавирусом. В их числе — Джокович. Организаторов жёстко раскритиковали за проведение вечеринки с танцами.
"Это был худший вариант развития событий. Мы хотели защитить игроков и болельщиков, когда узнали о положительном результате теста Григора Димитрова. Мы проводили выставочный турнир. Нашей целью были игра в теннис и создание шоу для зрителей.
Положительные результаты стали для меня шоком. Особенно когда речь идёт о моём друге — Борне Чориче. Желаем всем здоровья", — цитирует Джордже Джоковича Reuters.