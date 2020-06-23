Теннис
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Ястремская провела мастер-класс для детей
Прийти могли все желающие
Украинка Даяна Ястремская провела мастер-класс для юных игроков на корте Elite Tennis Club в Черноморске.
Теннисистка сыграла с детьми и раздала автографы.
На мастер-класс мог прийти любой желающий, вход на корт был свободен.
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