Вавринка и Мугуруса провели совместную тренировку

Экс-первая ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса и швейцарец Стэн Вавринка похвастались совместными фотографиями с корта. Теннисисты провели тренировку в Женеве (Швейцария).

"Заставить Стэна вспотеть — это..." — подписала фото испанка.

В настоящее время 26-летняя Мугуруса является 16-й ракеткой мира. После провального прошлого сезона в 2020 году теннисистка сумела выиграть 16 матчей из 20 сыгранных. На Открытом чемпионате США ей удалось пробиться в финал, где она уступила Софье Кенин из США.