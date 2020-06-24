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Вавринка и Мугуруса провели совместную тренировку

Теннис
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Гарбинье заставила Стэна попотеть

Вавринка и Мугуруса провели совместную тренировку
Новина українською

Экс-первая ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса и швейцарец Стэн Вавринка похвастались совместными фотографиями с корта. Теннисисты провели тренировку в Женеве (Швейцария).

"Заставить Стэна вспотеть — это..." — подписала фото испанка.

В настоящее время 26-летняя Мугуруса является 16-й ракеткой мира. После провального прошлого сезона в 2020 году теннисистка сумела выиграть 16 матчей из 20 сыгранных. На Открытом чемпионате США ей удалось пробиться в финал, где она уступила Софье Кенин из США.

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В статье: Стэн Вавринка Гарбинье Мугуруса
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