Ястремская выступила в защиту Джоковича после скандала с коронавирусом

Как известно, после серии выставочных турниров Джоковича в Белграде и Задаре COVID-19 подхватили Григор Димитров, Борна Чорич, Виктор Троицки и сам Джокович. Соревнования проходили с болельщиками и без соблюдения мер предосторожности от пандемии.

«Меня глубоко тревожит и расстраивает ситуация, которая сложилась вокруг проведения турнира Adria Tour в Сербии. Организаторы турнира и игроки оказались под огромным давлением. Как-то уходит из вида, что мероприятие проводилось в соответствии с нормами и требованиями страны. Если бы у меня была возможность провести такой же турнир, я бы не раздумывала не секунды.

Я отлично отдаю себе отчет, что мы живем в эпоху свободы, когда каждый может принимать решения и стать кем он хочет. Я бы не стала теннисисткой, не наступи такая свобода в моей стране 29 лет назад, поэтому для меня это очень важно. Именно эта свобода и независимость требует, чтобы каждый должен отвечать за себя, за свои действия. Это означает, что у каждого есть личный выбор и ответственность за себя.

Я уверена, что Новак и организаторы совсем не хотели таких последствий, но так случилось. Мы все получили опыт, который будет учитываться игроками и фанатами на будущих турнирах. Я желаю Новаку, его семье и команде скорейшего выздоровления! Новак, у тебя великая душа, ты великий человек», - написала Ястремская в Instagram.