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В Атланте состоится выставочный турнир с участием Иснера

Теннис
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В Атланте состоится выставочный турнир с участием Иснера
Новина українською

В Атланте (США) с 3 по 5 июля будет проходить очередной выставочный турнир. Восемь участников разделят на две команды – "Звёзды" и "Полосы".

Капитаном команды "Звёзд" станет Фрэнсис Тиафо. В команду также войдут Тейлор Фритц, Рейлли Опелка и Томми Пол. Команду "Полос" возглавит Джон Иснер. Также с ним сыграют Сэм Куэрри, Теннис Сандгрен и Стив Джонсон.

За победу в первый день будут присуждать 1 очко, во второй день – 2, в третий день – 3. Победит та команда, которая наберёт больше очков.

На турнир будут пускать зрителей. Так, болельщикам разрешат занять примерно 30% мест на трибунах. Ожидается, что каждый день там будут присутствовать около 450 фанатов.

Выставочный турнир заменит соревнования ATP в Атланте, которые должны были стартовать 27 июля.

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В статье: теннис
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