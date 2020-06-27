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Свитолина отреагировала на присвоение звания "Почетный гражданин Харькова"

Теннис
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Первая ракетка Украины поблагодарила за доверие.

Свитолина отреагировала на присвоение звания "Почетный гражданин Харькова"
Новина українською

На этой неделе Харьковский городской совет признал Элину Свитолину «Почетным гражданином Харькова». Именно в этом городе уроженка Одессы сформировалась в одну из лучших профессиональных теннисисток современности.

"Я признательна харьковчанам за столь высокую оценку моего вклада в жизнь города. Благодарна харьковском горсовету за присвоение звания "Почётный гражданин города Харькова". Для меня это очень ценно и приятно. Спасибо за совместную работу всей моей харьковской команде. Это награда и вашему труду и вкладу в успех моей спортивной карьеры", - написала Свитолина в Facebook.

Элина Свитолина в начале марта стала чемпионкой турнира WTA International в Мексике. Этот титул стал для украинки первым с момента победы на Итоговом турнире WTA в ноябре 2018 года.

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В статье: Элина Свитолина
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