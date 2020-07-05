Симона Халеп: Хорошо, что была пауза в путешествиях, потому что я отдохнула, я давно хотела сделать перерыв подольше

Вторая ракетка мира, румынка Симона Халеп прокомментировала возвращение на корт в рамках выставочного турнира в Клуж-Напоке и рассказала, как отдохнула в карантинную паузу. Ее слова цитирует Sportmedia:

"Я очень скучаю по игре и рада принять участие в этом турнире, пусть даже выставочном. Очень жду встречи с другими игроками и надеюсь, что будет весело. Пока я не собираюсь негде играть, я в Клуж-Напоке, чтобы почувствовать себя немного лучше, размяться, вспомнить, что означает держать в руках ракетку.

Теперь все изменилось. Хорошо, что была пауза в путешествиях, потому что я отдохнула, я давно хотела сделать перерыв подольше. Без турниров трудно, я по ним скучаю, надеюсь, скоро мы сможем спокойно путешествовать, не боясь коронавируса, потому что ситуация немного беспокоит. Я еще не приняла окончательное решение, но надеюсь начать в Палермо" - сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина покинула выставочный турнир в Швейцарии.