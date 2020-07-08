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8 лет назад Федерер стал 7-кратным победителем Уимблдона. ВИДЕО

Теннис
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С тех пор любимый Шлем покорился швейцарцу лишь один раз.

8 лет назад Федерер стал 7-кратным победителем Уимблдона. ВИДЕО
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В финале Уимблдона Роджер Федерер в волевом стиле прошел Энди Маррея- 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. А на полуфинальной стадии будущий 7-кратный чемпион травяного Шлема одолел действующего чемпиона Новака Джоковича.

Маррей недолго ждал шанса взять реванш у Федерера. Спустя четыре недели после финала Уимблдона Энди уверенно разобрался с Роджером в финале лондонской Олимпиады (6:2, 6:1, 6:4). Тот матч проходил на центральном корте Всеанглийского клуба.

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В статье: Роджер Федерер Энди Маррей Уимблдон
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