8 лет назад Федерер стал 7-кратным победителем Уимблдона. ВИДЕО

В финале Уимблдона Роджер Федерер в волевом стиле прошел Энди Маррея- 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. А на полуфинальной стадии будущий 7-кратный чемпион травяного Шлема одолел действующего чемпиона Новака Джоковича.

Маррей недолго ждал шанса взять реванш у Федерера. Спустя четыре недели после финала Уимблдона Энди уверенно разобрался с Роджером в финале лондонской Олимпиады (6:2, 6:1, 6:4). Тот матч проходил на центральном корте Всеанглийского клуба.