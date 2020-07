Тим и Севастова – чемпионы турнира в Берлине

У мужчин вновь сильнейшим был Доминик Тим – третья ракетка мира после победы на траве на харде в финале в двух сетах уверенно обыграл молодого итальянца Янника Синнера (6:4, 6:2). В матче за третье место Миша Зверев неожиданно обыграл Роберто Баутисту-Агута (6:4, 6:3).

Grass court champion ✅ Hard court champion ✅ @ThiemDomi defeats Sinner in straight sets to win the @bett1aces title. pic.twitter.com/pxyBnSDHsg

В женской сетке свой второй финал за несколько дней проиграла Петра Квитова. Как и Элина Свитолина, Анастасия Севастова сломила двукратную чемпионку Уимблдона на решающем тайбрейке – 3:6, 6:3, 10:5.

Patience and perseverance.



Sevastova defeats Kvitova in three sets to claim the @bett1aces title. pic.twitter.com/ZcWcTlMrcd