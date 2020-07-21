Халеп и Бенчич сыграют на турнире в Чехии

Организаторы женского турнира в Праге (Чехия) обнародовали список участниц. Соревнования будут проходить с 10 по 16 августа.

В турнире примут участие сразу три теннисистки из топ-15 рейтинга WTA: румынка Симона Халеп, швейцарка Белинда Бенчич и хорватка Петра Мартич.

Ранее стало известно, что WTA достигла соглашения с правительством Чехии об отмене двухнедельного карантина после прибытия в страну для теннисисток, которые приедут в Прагу для участия в турнире категории International.

Этот турнир будет одним из первых после рестарта сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.