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Экс-вторая ракетка мира родила сына

Теннис
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У Агнешки Радваньской пополнение в семье.

Экс-вторая ракетка мира родила сына
Новина українською

Бывшая вторая ракетка мира накануне стала матерью. Муж Радваньской Давид Келт в Твиттере сообщил, что у них родился сын. Имя мальчика пока неизвестно.

Агнешка Радваньска ушла из тенниса в ноябре 2018 года. В ее активе 20 титулов WTA и свыше 27 миллионов долларов призовых.

Ранее UA-Футбол вспоминал, как семь лет назад Радваньска выполнила лучший удар в истории женского тенниса.

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В статье: Агнешка Радваньска
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