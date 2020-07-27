Экс-вторая ракетка мира родила сына

Бывшая вторая ракетка мира накануне стала матерью. Муж Радваньской Давид Келт в Твиттере сообщил, что у них родился сын. Имя мальчика пока неизвестно.

Агнешка Радваньска ушла из тенниса в ноябре 2018 года. В ее активе 20 титулов WTA и свыше 27 миллионов долларов призовых.

Ранее UA-Футбол вспоминал, как семь лет назад Радваньска выполнила лучший удар в истории женского тенниса.