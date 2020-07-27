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Экс-вторая ракетка мира родила сына
У Агнешки Радваньской пополнение в семье.
Бывшая вторая ракетка мира накануне стала матерью. Муж Радваньской Давид Келт в Твиттере сообщил, что у них родился сын. Имя мальчика пока неизвестно.
Jakub jest już z nami ????????????@ARadwanska ???? pic.twitter.com/JK9ATPLMyN— Dawid Celt (@CeltDawid) July 27, 2020
Агнешка Радваньска ушла из тенниса в ноябре 2018 года. В ее активе 20 титулов WTA и свыше 27 миллионов долларов призовых.
Ранее UA-Футбол вспоминал, как семь лет назад Радваньска выполнила лучший удар в истории женского тенниса.
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