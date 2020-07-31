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US Open должен состояться по плану

Теннис
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Об этом сообщила Ассоциация тенниса США

US Open должен состояться по плану
Новина українською

Ассоциация тенниса США (USTA) подтвердила, что US Open и перенесенный в Нью-Йорк турнир в Цинциннати должны состояться по плану.

Представители турнира сказали, что штат Нью-Йорк – один из самых безопасных в США в плане обстановки с коронавирусом.

Представитель USTA Крис Уидмайер прокомментировал опасения по поводу того, что игрокам придется проходить карантин, когда они поедут на турниры в Европе: "Мы далеко продвинулись в переговорах с европейскими странами, которые обеспечат то, что у игроков не будет проблем".

Турнир в Цинциннати начнется 22 августа, US Open – 31-го.

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В статье: USTA
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