US Open должен состояться по плану

Ассоциация тенниса США (USTA) подтвердила, что US Open и перенесенный в Нью-Йорк турнир в Цинциннати должны состояться по плану.

Представители турнира сказали, что штат Нью-Йорк – один из самых безопасных в США в плане обстановки с коронавирусом.

Представитель USTA Крис Уидмайер прокомментировал опасения по поводу того, что игрокам придется проходить карантин, когда они поедут на турниры в Европе: "Мы далеко продвинулись в переговорах с европейскими странами, которые обеспечат то, что у игроков не будет проблем".

Турнир в Цинциннати начнется 22 августа, US Open – 31-го.