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Ястремская: Я очень соскучилась по турнирам

Теннис
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Украинка комментирует свой старт на турнире в Палермо.

Ястремская: Я очень соскучилась по турнирам
Новина українською

Накануне Даяна Ястремская в первом официальном матче за пять месяцев в двух сетах обыграла Сару Соррибес-Тормо (6:3, 6:4) и вышла во второй круг грунтового турнира WTA International на Сицилии.

"Трудно описать свои ощущения на корте. В первую очередь, я очень счастлива, потому что так давно не играла. Вместе с тем играть было очень тяжело, потому что ты не был в этой атмосфере долгое время и эти ощущения, которые есть на соревнованиях, немного забываются.

Сегодня самое важное – это психологическая составляющая. Физически тоже было немного сложно, потому что матчевой практики не было давно.

Самое лучшее время в Палермо – это когда ты находишься на корте и в своей комнате. Только там можно находиться без маски и дышать нормально. Но это очень здорово и классно, что проходит турнир и мы соревнуемся, потому что я очень соскучилась. Все игроки с уважением относятся к правилам и хорошо, что все отлично работает", - сказала Ястремская на пресс-конференции после матча.

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Следующей соперницей Даяны Ястремской в Палермо станет Тамара Зиданшек или Осеан Доден.

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В статье: Даяна Ястремская
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