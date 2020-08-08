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Цуренко пробилась во второй круг квалификации на турнире в Праге
Украинка обыграла французскую спортсменку
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №139) вышла во второй круг квалификации на турнире в Праге (Чехия). В стартовом матче она победила французскую спортсменку Осеан Доден (WTA №116).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу украинки, в активе которой 6 реализованных брейков, а у ее соперницы всего два.
В следующем раунде отбора наша теннисистка сыграет против 16-летней местной спортсменки Барборы Палицовой.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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