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Цуренко пробилась во второй круг квалификации на турнире в Праге

Теннис
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Украинка обыграла французскую спортсменку

Цуренко пробилась во второй круг квалификации на турнире в Праге
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №139) вышла во второй круг квалификации на турнире в Праге (Чехия). В стартовом матче она победила французскую спортсменку Осеан Доден (WTA №116).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу украинки, в активе которой 6 реализованных брейков, а у ее соперницы всего два.

В следующем раунде отбора наша теннисистка сыграет против 16-летней местной спортсменки Барборы Палицовой.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская покинула турнир в Палермо.

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В статье: Леся Цуренко
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