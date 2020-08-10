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Француженка Ферро выиграла первый за 5 месяцев турнир WTA
Фиона Ферро – чемпионка Палермо.
В финале Palermo Ladies Open Ферро в двух сетах (6:2, 7:5) остановила четвертую сеяную Анетт Контавейт и завоевала свой второй титул на турнирах WTA.
На пути к победе Ферро подала 3 эйса, совершила 2 двойных ошибки, реализовала 5 из 7 брейк-поинтов и проиграла 2 гейма на своей подаче.
Princess Fiona ????@fioferro wins a second career WTA title capturing the crown over Anett Kontaveit 6-2, 7-5 at @LadiesOpenPA#PLO20 pic.twitter.com/6notROv4bQ— wta (@WTA) August 9, 2020
Титул в Палермо принес Фионе Ферро чуть больше 20 тысяч евро призовых и 280 рейтинговых очков, что позволило француженке с понедельника дебютировать в топ-50 мирового рейтинга.
Напомним, Даяна Ястремская в Палермо в статусе седьмой ракетки турнира остановилась в 1/4 финала после матча с Камилой Джорджи, которая в полуфинале уступила Ферро в трех сетах.