Француженка Ферро выиграла первый за 5 месяцев турнир WTA

В финале Palermo Ladies Open Ферро в двух сетах (6:2, 7:5) остановила четвертую сеяную Анетт Контавейт и завоевала свой второй титул на турнирах WTA.

На пути к победе Ферро подала 3 эйса, совершила 2 двойных ошибки, реализовала 5 из 7 брейк-поинтов и проиграла 2 гейма на своей подаче.

Princess Fiona ????@fioferro wins a second career WTA title capturing the crown over Anett Kontaveit 6-2, 7-5 at @LadiesOpenPA#PLO20 pic.twitter.com/6notROv4bQ