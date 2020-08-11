Прага. Цуренко и Костюк получили соперниц по основной сетке

Накануне Марта Костюк и Леся Цуренко с разным уровнем сопротивления выиграли финальные матчи квалификации и вышли в основную сетку Prague Open.

Костюк в основе стартует матчем с 71-й ракеткой мира из Италии Камилой Джорджи, которая на прошлой неделе в Палермо в четвертьфинале против Даяны Ястремской отыграла двойной матч-бол и обыграла вторую ракетку Украины в трех сетах.

Цуренко в первом раунде сыграет с 27-й ракеткой мира из России Екатериной Александровой, которая в Праге посеяна под пятым номером.

Напомним, в столице Чехии должна была выступить и Даяна Ястремская, но одесситка накануне снялась с турнира из-за проблем с зубами.