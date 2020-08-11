  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Прага. Цуренко и Костюк получили соперниц по основной сетке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прага. Цуренко и Костюк получили соперниц по основной сетке

Теннис
(1 голосов)

Две украинки выступят на турнире WTA International в Чехии.

Прага. Цуренко и Костюк получили соперниц по основной сетке
Новина українською

Накануне Марта Костюк и Леся Цуренко с разным уровнем сопротивления выиграли финальные матчи квалификации и вышли в основную сетку Prague Open.

Костюк в основе стартует матчем с 71-й ракеткой мира из Италии Камилой Джорджи, которая на прошлой неделе в Палермо в четвертьфинале против Даяны Ястремской отыграла двойной матч-бол и обыграла вторую ракетку Украины в трех сетах.

Цуренко в первом раунде сыграет с 27-й ракеткой мира из России Екатериной Александровой, которая в Праге посеяна под пятым номером.

Напомним, в столице Чехии должна была выступить и Даяна Ястремская, но одесситка накануне снялась с турнира из-за проблем с зубами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...