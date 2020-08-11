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Цуренко обыграла россиянку на старте турнира в Праге

Теннис
(2 голосов)

Крупнейшая победа киевлянки в сезоне.

Цуренко обыграла россиянку на старте турнира в Праге
Новина українською

В первом раунде Prague Open Леся Цуренко в двух сетах за 1 час и 16 минут разобралась с 27-й ракеткой мира Екатериной Александровой, которая в столице Чехии была посеяна под пятым номером.

Цуренко на пути к первой в сезоне победе на турнире WTA сделала 7 брейков и проиграла 4 гейма на своей подаче. Что интересно, Леся на второй подаче действовала более эффективно, чем на первой – 67% выигранных мячей против 47.

Развить свой сегодняшний успех Цуренко попробует в матче с Аной Богдан (№92 рейтинга WTA) или Сторм Сандерс (№275), которая в финале квалификации со счетом 0:6, 0:6 проиграла Марте Костюк.

Прага. WTA International с призовым фондом $225,000. 1-й раунд

Екатерина Александрова (Россия, 5) – Леся Цуренко (Украина) – 2:6, 4:6

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В статье: Леся Цуренко Екатерина Александрова
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