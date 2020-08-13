Теннис
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Драматичное поражение Костюк в Праге. ВИДЕО
Марта в первом круге грунтового турнира в трех сетах (6:4, 2:6, 6:7) уступила итальянке Камиле Джорджи.
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