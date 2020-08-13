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Каролина Плишкова попала на обложку журнала Forbes

Теннис
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Об этом она написала на своей страничке в инстаграме

Каролина Плишкова попала на обложку журнала Forbes
Новина українською

Третья ракетка мира Каролина Плишкова попала на обложку чешской версии журнала Forbes. Соответствующее фото 28-летняя теннисистка выложила в своём "инстаграме".

На минувшей неделе уроженка Лоуни рассказала, что сыграет на Открытом чемпионате США, несмотря на строгий протокол безопасности. Соревнования в WTA-туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (США).

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В статье: Каролина Плишкова
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