Каролина Плишкова попала на обложку журнала Forbes

Третья ракетка мира Каролина Плишкова попала на обложку чешской версии журнала Forbes. Соответствующее фото 28-летняя теннисистка выложила в своём "инстаграме".

На минувшей неделе уроженка Лоуни рассказала, что сыграет на Открытом чемпионате США, несмотря на строгий протокол безопасности. Соревнования в WTA-туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (США).