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Джокович: Я готов вернуться на корт, чтобы сыграть в свой лучший теннис

Теннис
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Новак готов адаптироваться к новым условиям

Джокович: Я готов вернуться на корт, чтобы сыграть в свой лучший теннис
Новина українською

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал собственное решение отправиться на US Open. Серб признал, что выполнять строгие требования организаторов будет непросто. Ранее организаторы US Open обнародовали правила, которые нужно соблюдать для недопущения распространения коронавируса.

"Я понимаю, что сейчас там будет непросто, учитывая медицинский протокол и правила безопасности, направленные на защиту игроков и сотрудников.

Тем не менее я упорно тренировался с моей командой, привёл себя в порядок, набрал форму. Я готов адаптироваться к новым условиям. Я прошёл нужные тесты, чтобы убедиться в полной готовности и восстановлении. Я готов вернуться на корт, чтобы сыграть в свой лучший теннис", — сказал Джокович.

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В статье: Новак Джокович
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