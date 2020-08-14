Однажды Надаль взял у Стаховского 12 геймов подряд. ВИДЕО

Семь лет назад в матче Кубка Дэвиса между Испанией и Украиной Сергей Стаховский на собственном примере убедился, насколько неуязвимым на грунте может быть Рафаэль Надаль.

Тот матч ветеран сборной Украины проиграл в трех сетах, причем по ходу игры Надаль выдал невероятную серию из 12 выигранных геймов подряд. И только в третьей партии Стаховский сумел четырежды защитить свою подачу.

Несмотря на все усилия Сергея Стаховского, Александра Долгополова, матч против Испании за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса Украина проиграла со счетом 0:5.