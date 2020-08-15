Бывший тренер Руиса: Ломаченко ставит соперников в неудобное положение, заставляет их выглядеть плохо

Экс-тренер мексиканского боксера, бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса (33-2, 22 КО) Мэни Роблес прокомментировал бои украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует канал FightersRep:

"Он бьется под разными углами, у него потрясающая работа ног, превосходный контроль ринга. Ломаченко ставит соперников в неудобное положение, заставляет их выглядеть плохо.

У тебя не остается альтернатив, только выбросить полотенце. Вероятно, с Ломаченко можно пройти всю дистанцию, но эти ребята спрашивают себя: "Ради чего? Я не могу съесть этого парня. Я не способен даже подойти к нему".

Некоторым бойцам повезло больше. Например, Хорхе Линарес и Люку Кэмпбеллу. Конечно, они не победили. Линареса Ломаченко вообще остановил ударом по корпусу. Василий - реально крутой боксер" - сказал он.