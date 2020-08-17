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Уровень доверия – космос! Экстремальный трюк от Свитолиной и Монфиса. ВИДЕО
Только не вздумайте это повторить.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис синхронно отказались от участия в US Open и ведут подготовку к предстоящим крупным грунтовым турнирам.
На корте самая известная пара в мире тенниса в перерывах между тренировками не забывает делиться со своими фанатами позитивным настроением.
Новое видео от Свитолиной и Монфиса заставит вас схватиться за голову. Только посмотрите, как Элина «расстреляла» мячами своего бойфренда! Гаэль хладнокровно выдержал это испытание, хотя несколько раз мяч пролетел в считанных сантиметрах от его головы.
When ur girl doesn’t feel good on Monday????— Gael Monfils (@Gael_Monfils) August 17, 2020
(⚠️ don’t try this at home????)#MondayMood pic.twitter.com/jxKZ3tDjIn