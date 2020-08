Уровень доверия – космос! Экстремальный трюк от Свитолиной и Монфиса. ВИДЕО

Элина Свитолина и Гаэль Монфис синхронно отказались от участия в US Open и ведут подготовку к предстоящим крупным грунтовым турнирам.

На корте самая известная пара в мире тенниса в перерывах между тренировками не забывает делиться со своими фанатами позитивным настроением.

Новое видео от Свитолиной и Монфиса заставит вас схватиться за голову. Только посмотрите, как Элина «расстреляла» мячами своего бойфренда! Гаэль хладнокровно выдержал это испытание, хотя несколько раз мяч пролетел в считанных сантиметрах от его головы.

When ur girl doesn’t feel good on Monday????

(⚠️ don’t try this at home????)#MondayMood pic.twitter.com/jxKZ3tDjIn