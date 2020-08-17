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Серена Уильямс получит минимум третий номер посева на US Open

Теннис
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Американка вышла вперед за счет снятия с турнира конкуренток

Серена Уильямс получит минимум третий номер посева на US Open
Новина українською

Американка Серена Уильямс получит высокий номер посева на Открытом чемпионате США. Будучи девятой ракеткой мира, после снятия шести теннисисток из топ-10 рейтинга, 38-летняя Уильямс будет как минимум третьей сеяной.

Сегодня стало известно о снятии с мэйджора второй ракетки мира Симоны Халеп. Ранее от участия в соревнованиях отказались Эшли Барти (Австралия, 1), Элина Свитолина (Украина, 5), Бьянка Андрееску (Канада, 6), Кики Бертенс (Нидерланды, 7) и Белинда Бенчич (Швейцария, 8).

Из топ-10 рейтинга WTA yа турнире помимо Уильямс-младшей сыграют Каролина Плишкова (Чехия, 3), Софья Кенин (США, 4) и Наоми Осака (Япония, 10). Белоруска Арина Соболенко, уже прилетевшая в США, на мэйджоре будет как минимум пятой сеяной.

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В статье: Серена Уильямс
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