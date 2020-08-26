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Ястремская разгромно проиграла Осаке и покинула турнир в Нью-Йорке
Даяна не смогла обыграть экс-первую ракетку мира.
Матч третьего раунда турнира Premier 5 в Нью-Йорке между Даяной Ястремской и Наоми Осакой продолжался 1 час и 11 минут и завершился разгромом второй ракетки Украины.
Ястремская проиграла 4 гейма на своей подаче, а на приеме не реализовала пять брейк-поинтов. Обе теннисистки совершили по 14 виннерсов, но Даяна чаще ошибалась – 18 невынужденных ошибок против 14 у Осаки.
Quarterfinal bound ✅ @naomiosaka defeats Yastremska 6-3, 6-1.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/bNaVELd2Pm— wta (@WTA) August 25, 2020
Выступление в Нью-Йорке принесло Даяне Ястремской 22 тысячи долларов призовых и 105 очков в рейтинг WTA. В следующий раз одесситка выйдет на корт уже на US Open/
Наоми Осака (Япония, 4) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 6:1