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Свитолина и Монфис продолжают подготовку к началу выступлений на грунте. Видео
Пара тренируется
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее парень, француз Гаэль Монфис продолжают подготовку к выступлениям на грунте.
Сейчас пара находится в Швейцарии, где активно тренируется на местных кортах.
Напомним, что ранее был
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