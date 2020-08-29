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Свитолина и Монфис продолжают подготовку к началу выступлений на грунте. Видео

Теннис
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Пара тренируется

Свитолина и Монфис продолжают подготовку к началу выступлений на грунте. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее парень, француз Гаэль Монфис продолжают подготовку к выступлениям на грунте.

Сейчас пара находится в Швейцарии, где активно тренируется на местных кортах.

Напомним, что ранее был опубликован график первых выступлений украинских теннисисток на US Open.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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