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АТР. Джокович в непростом матче побеждает Раонича и забирает титул в Нью-Йорке

Теннис
(1 голосов)

Очередная победа для серба

АТР. Джокович в непростом матче побеждает Раонича и забирает титул в Нью-Йорке
UA-Футбол
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира в Нью-Йорке (США) одолел спортсмена из Канады Милоша Раонича (АТР №30).

Счет матча 2-1 (1-6; 6-3; 6-4) в пользу победителя турнира. В его активе 2 подачи на вылет, 3 из 5 использованных брейков и 5 двойных ошибок. У его соперника 10 эйсов, 3 из 5 использованных брейков и 3 двойные ошибки.

Новак Джокович оформил в свою коллекцию 35-й титул на турнирах АТР Masters 1000 и второй - на "Western & Southern Open". Таким образом, серб стал первым игроком, который дважды выигрывал на кортах каждого Мастерса (кроме Гамбурга, который потерял этот статус в 2009 году).

Напомним, Наоми Осака снялась с финального матча турнира в Нью-Йорке.

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В статье: Новак Джокович Милош Раонич
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