Зверев – Тим. Финал US Open в цифрах и фактах

Впервые за 6 лет до финала на мэйджоре добрались теннисисты, прежде не побеждавшие на турнирах такого уровня – Александр Зверев в 23 года попытается с первой попытки взять эту высоту, а для 27-летнего Доминика Тима сегодняшний финал станет уже четвертым в карьере и первым, к которому австриец подходит в статусе фаворита.

Как Тим и Зверев шли к финалу?

Александр Зверев

Доминик Тим

Тим на пути к первому финалу в Нью-Йорке позволил себе проиграть лишь один сет (в матче третьего раунда против Марина Чилича), а в полуфинале австриец в трех партиях убрал прошлогоднего финалиста Даниила Медведева, причем россиянин имел сет-болы во втором и третьем сетах.

На контрасте с Тимом Зверев на US Open практически в каждом матче сталкивался с проблемами. Немец провел на корте 24 из 30 возможных сетов, а в полуфинале против Пабло Карреньо-Буста впервые в карьере отыгрался на Шлеме со счета 0:2.

Уровень оппозиции у Тима и Зверева был примерно одинаковым – австриец выбил чемпиона US Open-2014 Марина Чилича и третьего сеяного Даниила Медведева, а теннисист из Германии ответил победами над двукратным финалистом Шлемов Кевином Андерсоном, обидчиком Стефаноса Циципаса Борной Чоричем и стабильным испанцем Пабло Карреньо-Буста, который три года назад в Нью-Йорке уже добирался до полуфинала.

На US Open Александр Зверев провел на корте 17 часов и 16 минут, Доминик Тим свои 6 побед в Нью-Йорке оформил за 13 часов и 28 минут.

Что говорит статистика?

Подача

- Зверев в 6 матчах настрелял рекордные на US Open 116 эйсов и выдал третью по силе подачу (225 км/час). По двойным ошибкам немцу также нет равных – в Нью-Йорке Александру 49 раз не удавалось ввести мяч в игру после второй подачи.

- Зверев выиграл 80% очков на первой подаче (10-е место на турнире). Со второго мяча немец не так надежен – лучшим для него стал 51% в матче третьего раунда против Адриана Маннарино.

- Тим на US Open подал всего 41 эйс – это даже меньше, чем у Милоша Раонича, который покинул турнир после второго раунда. По максимальной силе подачи Доминик близок к Звереву – 218 км/час. У австрийца ниже процент первой подачи, но при этом в шести матчах он совершил лишь 13 двойных ошибок.

- С первой подачи Тим выиграл 79% розыгрышей. Что касается эффективности игры на втором мяче, то Доминик также не попал в топ-20, но в четырех матчах достигал отметки в 55% и выше. Это недосягаемый показатель для Зверева на этом турнире.

Прием

- Зверев за счет большего количества сыгранных сетов лидирует на US Open по количеству выигранных мячей с первой подачи (167), а на второй замыкает топ-3 (126).

- У Тима 123 победных розыгрыша на первой подаче (4-е место) и 119 – на второй (5-й показатель).

- За 6 матчей в Нью-Йорке Зверев, сыграв на 6 сетов больше, превзошел Тима всего на 2 брейка – 34 против 32.

- Зверев реализовал 53% заработанных брейк-поинтов. Тим по этому показателю в топ-20 не вошел.

Активность и уровень брака

- Зверев на пути к финалу сделал 318 виннерсов (53,0 за игру) и совершил 241 невынужденную ошибку (40,1). Только в матче с Адрианом Маннарино немец чаще ошибался, чем пробивал навылет.

- У Тима 192 активно выигранных мяча (32,0 за игру) при 172 невынужденных ошибках (28,6). Австриец в каждом втором матче допускал больше помарок, чем виннерсов.

- Зверев в среднем на одну невынужденную ошибку совершал 1,31 виннерса. У Тима этот показатель составляет 1,11 удара навылет.

Личные встречи: преимущество за Тимом

Доминик Тим с 2016 года выиграл у Александра Зверева 7 из 9 очных матчей, включая 3-0 на турнирах Большого шлема и 1-0 на Итоговых турнирах АТР.

Главный матч противостояния двух друзей состоялся совсем недавно – в начале 2020 года Тим в четырех сетах разобрался со Зверевым (3:6, 6:4, 7:6, 7:6) и вышел в финал Australian Open.

Зверев свою крупнейшую победу над Тимом оформил весной 2018 года, когда в двух сетах (6:4, 6:4) огорчил Доминика в финале грунтового Мастерса в Мадриде:

Финал US Open в разрезе истории

- Впервые с 2014 года у мужчин появится новый победитель турнира Большого шлема. За эти 6 лет мэйджоры выигрывали Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Энди Маррей и Марин Чилич.

For the first time in six years, men’s tennis will have a new major champion ????#USOpen — #AusOpen (@AustralianOpen) September 13, 2020

- Впервые за 4 года победителем Шлема станет не Новак Джокович, Роджер Федерер или Рафаэль Надаль.

- Тим и Зверев – самые молодые финалисты турнира Большого шлема со времен 24-летнего Новака Джоковича и 25-летнего Рафаэля Надаля, которые в финале Australian Open-2012 бились за титул почти 6 часов.

The 2020 #USOpen final will be the youngest Grand Slam final since the 2012 #AusOpen final.



Djokovic d. Nadal 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5), 7–5.



At 5 hours & 53 minutes, it's the longest Grand Slam singles final in the Open Era ???? pic.twitter.com/kQshT6ys3I — ATP Tour (@atptour) September 12, 2020

- Победитель финала US Open станет первым чемпионом мэйджора, рожденным в 1990-е года. На данный момент самым молодым чемпионом Шлема среди действующих игроков является 31-летний Марин Чилич, который на 5 дней младше Хуана Мартина дель Потро.

- Тим – пятый теннисист в истории с тремя поражениями в трех первых финалах на турнирах Большого шлема. Энди Маррей, Горан Иванишевич, Андре Агасси и Иван Лендл с четвертой попытки брали свой премьерный мэйджор.

[2] @ThiemDomi d. [3] @DaniilMedwed at #USOpen to reach 4th Grand Slam final.



Thiem is 5th man in Open Era to start 0-3 in Slam finals. All 4 others won a Slam.@Andy_Murray 2012 @USOpen

Goran Ivanisevic 2001 @Wimbledon@AndreAgassi 1992 Wimbledon

Ivan Lendl 1984 @RolandGarros — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 12, 2020

- Австрийцы никогда не побеждали и не доходили до финала на US Open. Единственным немецким чемпионом Нью-Йорка является Борис Беккер, который в 1989 году в четырех сетах обыграл Ивана Лендла.

- Тим в случае победы над Зверевым станет первым чемпионом US Open с 1987 года (Иван Лендл), проигравшим на турнире всего один сет.

Букмекеры уверены в триумфе Тима

Доминик Тим на протяжении трех последних сезонов с каждым разом все ближе подбирается к своей первой победе на турнире Большого шлема – в 2018-м он проиграл в трех сетах Рафаэлю Надалю в финале Ролан Гаррос, спустя год в Париже взял у испанца одну партию, а в 2020-м в финале Australian Open затянул в 5-сетовый триллер Новака Джоковича.

Тим прекрасно знает сильные и слабые стороны Зверева. Доминик находится в отличной форме, он ментально и физически готов стать первым чемпионом Шлема из Австрии с 1995 года, когда его бывший тренер Томас Мустер взял титул на Ролан Гаррос.

Коэффициент на победу Тима в финале US Open даже ниже тех цифр, которые букмекеры предлагали перед финалом в Мельбурне между австрийцем и Джоковичем.

Зверев в случае хорошей работы подачи способен на определенном отрезке финала захватить инициативу, но все же на длительной дистанции Тим выглядит предпочтительней. Он получил и усвоил достаточно уроков в матчах с Надалем и Джоковичем, чтобы не упустить этот шанс.

Финал Открытого чемпионата США между Домиником Тимом и Александром Зверевым в 23:00 по киевскому времени покажет телеканал Eurosport 1.

Прогноз: победа Тима в 4-х сетах.