Тим стал чемпионом US Open, отыграв у Зверева 2 сета и подачу на титул

Финал первого в истории турнира Большого шлема в эпоху коронавируса затянулся на 4 часа и 5 минут и завершился волевой победой Доминика Тима над Александром Зверевым (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6).

Судьба матча неоднократно была в руках Зверева, ведь немец при счете 2:0 в третьем сете вел с брейком, но быстро растерял свое преимущество и позволил Тиму вернуться в игру.

В решающем сете Зверев при счете 5:3 бездарно провел гейм на своей подаче и вновь дал Тиму шанс на победу. Австриец вскоре сделал еще один брейк, однако в 12-м гейме повторил ошибку соперника и не смог подать на победу.

На тайбрейке Тим с трудом передвигался из-за проблем с левым бедром, но в самый ответственный момент австриец все же нашел в себе силы пойти в атаку. После двух упущенных матч-болов Тим при счете 6:6 переиграл Зверева в перестрелке у сетки, а затем в розыгрыше на своей подаче дождался от немца невынужденной ошибки.

It's Dominic Thiem's moment.



The point that made him a Grand Slam champion ???? pic.twitter.com/uYMplH3TF7