Свитолина: Сейчас могу получить больше удовольствия от тенниса

На этой неделе Элина Свитолина на крупном турнире в Риме впервые вернулась на корт с момента приостановки сезона в мировом теннисе из-за пандемии коронавируса. Накануне Свитолина вместе с Даяной Ястремской вылетела из парного разряда, а сегодня вечером украинка в одиночной сетке сыграет с Анастасией Павлюченковой.

"Я просто постараюсь получить удовольствие от своего времени на корте, где ты переживаешь разные эмоции, давление, где пытаешься справиться с разными ситуациями. Думаю, что многие игроки, и я, в том числе, соскучились по этому.

Обычно мы все куда-то торопимся, стараемся куда-то добраться, стать лучше. Сейчас же я могу получить больше удовольствия от игры и насладиться эмоциями, которых мне не хватало последние несколько месяцев.

Обычно конец сентября проходил в суете. Однозначно, в этом году есть отличия, потому что у нас не будет Итогового турнира. Если говорить конкретно обо мне, то в это время на протяжении последних трех лет я была под давлением из-за квалификации на WTA Finals. В этом же году немного другая история", - отметила Свитолина.