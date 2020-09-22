Снигур уступила в первом круге квалификации на Ролан Гаррос

Дарья Снигур потерпела поражение в своем первом поединке на взрослом Открытом чемпионате Франции.

Roland Garros. Париж, Франция, 22 сентября

Квалификация. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Барбара Хаас (Австрия, 17) 0-6, 7-5, 5-7

По ходу матча Снигур уступала 0-6, 0-5, а у соперницы на своей подаче был матчбол. Хаас допустила двойную ошибку и в итоге проиграла этот гейм. Дальше украинка записала в свой актив еще 6 геймов подряд, при этом австрийка не заработала больше ни одного матчбола.

В решающей партии теннисистки поочередно обменивались брейками. Хаас вышла вперед 4-3 и в следующем гейме все-таки защитила подачу. В десятом гейме Снигур ушла с двух матчболов (5-5), но затем вновь проиграла гейм на подаче. На этот раз теннисистке из Австрии удалось завершить поединок, реализовав свой четвертый матчбол.